5G visto dagli italiani? Per il 14% è dannoso per la salute

(Di martedì 13 luglio 2021) Prima che qualcuno possa prendersela mettiamo i puntini sulle proverbiali "i": ignorare inteso come non avere consapevolezza e conoscenze in merito a un determinato argomento è un termine più che adatto di fronte ai risultati di una interessante ricerca riguardante il 5G. Fondazione Censis e WindTre hanno condotto una ricerca per sondare le opinioni e la conoscenza degliin merito al nuovo insieme di tecnologie legato alla telefonia mobile che sta prendendo sempre più piede. Andiamo con ordine presentando alcuni dati generali: glidotati di una connessione internet sono 46 milioni e secondo la ricerca il 65,5% sfrutta sia la connettività ...

Advertising

fromthesoftable : @hyunvart ma si io ho visto video di gente su tik tok che va nei negozietti vicino a casa e li prende così dagli scaffali :/ - arianavbibble : RT @fvnzioniamo: visto il video degli italiani che vengono presi a pugni dagli inglesi fuori dallo stadio siete dei pezzi di merda incivili… - famafrancesca : RT @NotizieB: @famafrancesca Vecchia corteccia Ti sto davanti, e penso, vecchia corteccia, quanti amori hai visto nascere e morire dagli… - PaolaToogoodxme : RT @NotizieB: @famafrancesca Vecchia corteccia Ti sto davanti, e penso, vecchia corteccia, quanti amori hai visto nascere e morire dagli… - nonhosoldi : @Herbert403 Mi sa che l'Italia ne è piena visto che da 30 anni e più si fa prendere per il culo sempre dagli stessi… -

Ultime Notizie dalla rete : visto dagli

Tuttosport

E' proprio O'Connell, tra la sorpresa generaleche non era considerato uno specialistaundici metri (George Anderson era il rigorista dei Red Devils) si incarica di battere la massima ...Da segnalare infine la riduzione del peso di 60 punti base di Nexi,che la recente performance ha ridotto l'upside rispetto al target price indicatoanalisti. Ftse Mib: ecco tutte le blue ...Visto che quando si parla di intelligenza artificiale ... “Non dovreste aspettarvi che il codice prodotto da Copilot sia corretto. Per prima cosa, è ancora agli inizi per questo tipo di applicazione, ...Ma non saranno queste crisi territoriali, per quanto drammatiche (si vedrà, per esempio, che l’attitudine a concedere prestiti «baciati» agli azionisti, alla veneta tanto per ricordare storie del ...