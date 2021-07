?Vaclik | chiacchiere inutili sul Napoli Nessun accordo | infatti ha scelto la Grecia

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 13 luglio 2021) Della serie: quindici nomi al giorno per indovinarne uno (forse). Non è la nostra filosofia, per fortuna. E i fatti hanno dimostrato, ancora una volta, come non ci fosse alcun tipo di pretra ile il portiere Tomas, svincolatosi dal Siviglia., come volevasi dimostrare,ha firmato per l’Olympiacos, abbiamo già letto i comunicati. Ilha Meret, potenziale titolare, Ospina e Contini. Soltanto quando e se dovesse trovare una soluzione per Ospina entrerebbe nell’ordine di idee di prendere un altro portiere, magari esperto (Sirigu che ha altre proposte) ...