Zayn Malik insulta l' Italia | scoppia la polemica | interviene Fedez

u_aregxlden : RT @KILL_MYM1ND: comunque noi italianx dovremo essere fierx di noi stessx: abbiamo fatto risorgere zayn malik - ProudOf_Lou : RT @sorriditesoro: LOUIS TOMLINSON E ZAYN MALIK, TANTO PER INTENDERCI QUESTO È SUCCESSO NEL PAESE DEGLI “SPORCACCIONI” BACI STELLARI https:… - solidoro_simona : RT @KILL_MYM1ND: comunque noi italianx dovremo essere fierx di noi stessx: abbiamo fatto risorgere zayn malik - womanliketay : RT @sorriditesoro: LOUIS TOMLINSON E ZAYN MALIK, TANTO PER INTENDERCI QUESTO È SUCCESSO NEL PAESE DEGLI “SPORCACCIONI” BACI STELLARI https:… - wonderxgolden : RT @niallloveskevin: CI RENDIAMO CONTO CHE ZAYN MALIK HA TWITTATO IN ITALIANO INSULTANDOCI E NOI PIANGIAMO URLIAMO E DICIAMO CHE LO AMIAMO?… -

Ultime Notizie dalla rete : Zayn Malik

Ieri sera i fari erano tutti puntati su Italia - Inghilterra. Anche i vip, inglesi e italiani, hanno guardato la finale di Euro2020 a Wembley. In molti hanno commentato sui social. Anche, ex membro degli One Direction e fidanzato di Gigi Hadid, ha fatto sentire la sua voce sui social. Il cantante inglese ha scritto un tweet offensivo in lingua italiana: " Perché l'Italia è ...Tra i diversi personaggi famosi che non si sono persi la finale tra Italia e Inghilterra c'era anche, l'ex cantante degli One Direction fidanzato con la top model americana Gigi Hadid. Durante il match l'artista ha scritto un tweet in italiano lasciando tutti di stucco. "P erché l'italia ...Durante la finale di Euro 2020, Zayn ha scritto un tweet che non è passato di certo inosservato. Andrea Delogu ha risposto per le rime.Zayn Malik, ex membro degli One Direction, accende le polemiche sui social con un tweet in lingua italiana: "Perché l'Italia è così sporcacciona?".