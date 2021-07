Zambrotta: "Campioni d'Europa? Solo tra qualche giorno realizzeranno..." (Di lunedì 12 luglio 2021) La ricarica del gruppo, che ribalta una situazione difficile. L'autonomia del gioco dell'Italia, che domina la partita. La potenza del calcio, che diventa magia. La grandezza di Mancini. Nel nostro ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 12 luglio 2021) La ricarica del gruppo, che ribalta una situazione difficile. L'autonomia del gioco dell'Italia, che domina la partita. La potenza del calcio, che diventa magia. La grandezza di Mancini. Nel nostro ...

Advertising

AlessandroBinu2 : Campioni d’Europa!!! 1 BUFFON 2 ZAMBROTTA 3 NESTA 4 MATERAZZI 5 MALDINI 6 BARELLA 7 PIRLO 8 D. BAGGIO 9 VIER… - ForumCbse : RT @RaiSport: 15 anni fa il cielo di Berlino si colorava d'azzurro. In questa puntata il ricordo di quella notte con la voce dei Mondiali d… - Andrea76426913 : RT @RaiSport: 15 anni fa il cielo di Berlino si colorava d'azzurro. In questa puntata il ricordo di quella notte con la voce dei Mondiali d… - 28_05_2003 : RT @RaiSport: 15 anni fa il cielo di Berlino si colorava d'azzurro. In questa puntata il ricordo di quella notte con la voce dei Mondiali d… - RaiSport : 15 anni fa il cielo di Berlino si colorava d'azzurro. In questa puntata il ricordo di quella notte con la voce dei… -