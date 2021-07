YouTube Shorts, l’alternativa a TikTok sbarca in Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) Presentata ufficialmente lo scorso anno, YouTube Shorts è una funzionalità che permette, un po’ come fa il popolarissimo TikTok, di creare brevi video usando solamente con lo smartphone. Dal prossimo 14 luglio YouTube Shorts sarà disponibile anche in Italia in versione beta, e potrà essere usato da artisti e creator per dare vita a nuovi contenuti, diversi da quelli a cui ci ha abituato una piattaforma come YouTube. I più attenti avranno notato che i video in formato breve erano già visualizzabili su YouTube, tuttavia solo ora chiunque potrà accedere agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Presentata ufficialmente lo scorso anno,è una funzionalità che permette, un po’ come fa il popolarissimo, di creare brevi video usando solamente con lo smartphone. Dal prossimo 14 lugliosarà disponibile anche inin versione beta, e potrà essere usato da artisti e creator per dare vita a nuovi contenuti, diversi da quelli a cui ci ha abituato una piattaforma come. I più attenti avranno notato che i video in formato breve erano già visualizzabili su, tuttavia solo ora chiunque potrà accedere agli ...

