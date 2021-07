YouTube Shorts arriva in Italia, ecco come creare brevi video di successo (Di lunedì 12 luglio 2021) I video brevi sono una forma di intrattenimento che sta diventando sempre più dominante. Lo scorso anno la piattaforma video di Google ha creato YouTube Shorts, uno strumento per creare contenuti usando lo smartphone, la cui beta è stata estesa in 26 paesi. YouTube Shorts verrà diffuso in altre 100 nazioni, tra cui l'Italia, il 14 luglio. E con questa nuova beta saranno anche introdotte nuove funzioni, grazie ad un lavoro di sinergia con i creator. creare video di pochi secondi non è una cosa facile. ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 12 luglio 2021) Isono una forma di intrattenimento che sta diventando sempre più dominante. Lo scorso anno la piattaformadi Google ha creato, uno strumento percontenuti usando lo smartphone, la cui beta è stata estesa in 26 paesi.verrà diffuso in altre 100 nazioni, tra cui l', il 14 luglio. E con questa nuova beta saranno anche introdotte nuove funzioni, grazie ad un lavoro di sinergia con i creator.di pochi secondi non è una cosa facile. ...

