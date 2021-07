YouTube Shorts arriva anche in Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) L'annuncio del nuovo formato di video brevi era stato fatto da YouTube lo scorso anno ma la sperimentazione non aveva riguardato il nostro paese. Ora YouTube Shorts approda anche alle nostre latitudini permettendo ai creator digitali di realizzare nuovi contenuti pensati principalmente per essere generati e fruiti con lo smartphone. La versione beta sarà disponibile a partire dal 14 luglio e dopo essere stata accessibile in questa prima fase in 26 paesi, YouTube ha deciso di allargare la platea degli utilizzatori a oltre 100 nazioni del mondo includendo anche ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 luglio 2021) L'annuncio del nuovo formato di video brevi era stato fatto dalo scorso anno ma la sperimentazione non aveva riguardato il nostro paese. Oraapprodaalle nostre latitudini permettendo ai creator digitali di realizzare nuovi contenuti pensati principalmente per essere generati e fruiti con lo smartphone. La versione beta sarà disponibile a partire dal 14 luglio e dopo essere stata accessibile in questa prima fase in 26 paesi,ha deciso di allargare la platea degli utilizzatori a oltre 100 nazioni del mondo includendo...

