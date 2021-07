Ylenia Carrisi | le foto segrete | vent' anni dopo | la straziante scoperta di Romina Power | Guarda

(Di lunedì 12 luglio 2021) Un dolore infinito, una ferita che non si può rimarginare. Si parla di, la figlia di Al Banosparita ormai 20fa. Un mistero irrisolvibile, quello relativo alla sorte della ragazza. Una vicenda che in tutti questinon è mai finita in secondo piano, tra troppe piste false, testimonianze non attendibili e ricostruzioni che nulla avevano a che spartire con la verità. Al Bano, da par suo, afferma di essere convinto che la figlia sia morta, anche se ovviamente spera sempre di riabbracciarla. Al ...

Advertising

infoitcultura : Ylenia Carrisi, l'incredibile ritrovamento dopo anni: l'appello - mcrrythenight : ylenia carrisi io ti troveró - infoitcultura : YLENIA, YARI, CRISTEL E ROMINA JR. CARRISI/ Sulle orme di Albano Carrisi e Romina Power -

Ultime Notizie dalla rete : Ylenia Carrisi

Yariha incontrato. La foto in riva al mare della figlia di Al Bano? Si tratta di una giovanissima, bionda e sorridente, la gioia negli occhi, mentre sorride assieme a due sue ...È proprio qui che si legge chiaramente che ciascune di esse sono indirizzate ad, primogenita di Al Bano e Romina scomparsa agli inizi degli anni '90. Condividi: Twitter Facebook Mi ...Ecco l’appello che la Power ha deciso di lanciare oggi dal suo profilo Instagram. Ylenia Carrisi, l’appello sui social commuove tutti: le foto dei suoi ex compagni con tanto di dediche per lei ...Ylenia Carrisi, l’appello sui social commuove tutti: le foto dei suoi ex compagni con tanto di dediche per lei scaldano il cuore. Ylenia Carrisi, l’appello sul profilo di Romina Power è davvero emozio ...