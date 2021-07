Xiaomi Mi CC11 in lavorazione | smartphone di fascia alta con fotocamere topHDblog it

Advertising

HDblog : Xiaomi Mi CC11 in lavorazione: smartphone di fascia alta con fotocamere top - TuttoAndroid : Emergono importanti specifiche di Xiaomi Mi CC11 e Mi CC11 Pro - infoitscienza : Xiaomi prepara il poker: ad Agosto MIUI 13, Mi Pad 5, Mi MIX 4 e Mi CC11 - Tech4D_ : Xiaomi prepara il poker: ad Agosto MIUI 13, Mi Pad 5, Mi MIX 4 e Mi CC11 - TuttoAndroid : Si prospetta una estate ricca di grandi novità per Xiaomi -

Beh, a questo giro pare che abbia qualcosa da dire in proposito, dato che proporrà una ... ovvero il, il Mix 4 e il Mix Fold 2 . Da tempo il produttore cinese è impegnato nello sviluppo ...
Al momento si parla di un chip Snapdragon 778G o Snapdragon 780G per il CC11 e di uno Snapdrago 870 per il più performante Snapdragon 870. La versione base dovrebbe adottare uno ...
Stando a quanto rivelato su Weibo, il prossimo agosto Xiaomi lancerà ufficialmente due smartphone e una nuova linea di tablet.