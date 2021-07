Wta Praga 2021 | Gatto-Monticone eliminata | Minnen vince al terzo set

(Di lunedì 12 luglio 2021) Termina l’avventura di Giuliaal torneo Wta di. Sul cemento della Repubblica Ceca infatti, l’azzurra è stata superata in tre set dalla belga Greetie(0-6, 6-4, 1-6). Avvio decisamente complicato per, che perde il primo game 15:40 e pur lottando nei successivi rimane a bocca a bocca asciutta per tutto il primo set. La reazione dell’azzurra arriva nella seconda frazione, dove lotta game su game (2-2) e sfrutta poi il servizio perso dalla belga (3-2) per allungare (5-2).prova a reagire ma senza ...

