WRC | Hyundai Motorsport in Estonia per tornare al successo

Leggi su rallyeslalom

(Di lunedì 12 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Riscatto e vittoria, sono queste le parole d’ordine in casain vista del Rally, settimo appuntamento del Mondiale WRC. Il team capitanato da Andrea Adamo arriva alla gara baltica reduce da un filotto di ottime prestazioni, ma che per vari motivi non hanno portato alcuna vittoria alla casa coreana. Inlo L'articolo proviene da RS E OLTRE.