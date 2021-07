Wembley | follia dopo la finale | dentro lo stadio è ‘caccia all’italiano’ Il video dei pestaggi è vergognoso

(Di lunedì 12 luglio 2021) Una vergogna senza precedenti. Siamolodi, dove alcuni tifosi inglesi hanno aspettato uscissero i supporter italiani, facilmente riconoscibili con maglie azzurre e sciarpe, e li hanno pestati. La polizia inglese ha arrestato 45 persone per aver provocato scontri con altri supporter e con la polizia nei pressi dellodi, al termine dellaItalia-Inghilterra. Gli agenti sono rimasti a presidiare la zona per aiutare i tifosi a tornare a casa senza incidenti. Uncircolato su Twitter mostra alcuni tifosi inglesi che ...

La rabbia dei tifosi inglesi si tramuta in: gli hoolingans inglesi hanno dato vita ad una vera e propria caccia all'italiano fuori dallo stadio di. Come dimostrano le immagini di ...Scene di ordinariafuori da: i tifosi inglesi, gran parte già ubriachi dal pomeriggio, tentano di forzare il blocco della sicurezza e entrare senza biglietto. Ne nasce uno scontro con la polizia Prima ...Scontri nel finale di Italia – Inghilterra a Wembley. La polizia inglese ha arrestato 45 persone per aver provocato scontri con altri tifosi e con la polizia nei pressi dello stadio di Wembley, al ...Il Crescentone esplode di gioia per il capolavoro degli Azzurri: emozioni, sofferenza e abbracci. I tifosi: "È il primo grande evento che torniamo a vivere tutti assieme dall’inizio della pandemia" ...