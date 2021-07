Welfare aziendale per famiglie | come migliorare la vita dei neogenitori

(Di lunedì 12 luglio 2021) Diventa sempre più difficile, vista la cronica mancanza di reti di assistenza pubbliche e familiari, conciliare il lavoro e il ruolo di genitore. Specialmente durante i primi anni didei propri figli, dedicarsi alla carriera diventa complicato. Le aziende, però, hanno a disposizione strumenti per garantire il benessere dei, migliorandone anche le prestazioni sul lavoro. I dati parlano chiaro: la cronica mancanza di asili nido pubblici e l’eccessivo costo di quelli privati creano un grande problema alle persone che lavorano. Accudire i propri figli e concentrarsi sul lavoro è un’impresa ardua persino in smart-working. Ad aggravare la ...

Advertising

forsechiara : Dolori: sopportabili. Ferie: prenotate. Welfare aziendale: usato. Patatine: ce le ho. È una bella giornata. - streliotto : RT @Secondowelfare: Tra il 2020 e il 2021 il Legislatore e la @Agenzia_Entrate hanno introdotto varie modifiche alle norme fiscali che rego… - startzai : RT @GiovannaDiTroia: GoWelfare: la piattaforma #digitale e l’#app per il #Welfare aziendale di Prossimità - CarloB30482104 : RT @Secondowelfare: Negli ultimi due anni sono stati diversi gli interventi normativi sul #WelfareAziendale. Qui @valen_santoni ci aiuto a… - CodeWithTwitchi : RT @GiovannaDiTroia: GoWelfare: la piattaforma #digitale e l’#app per il #Welfare aziendale di Prossimità -

Ultime Notizie dalla rete : Welfare aziendale

Il Sole 24 ORE

Tridico ha sottolineato come 'in un sistema didi tipo categoriale' qual è stato del nostro ...avviene per un terzo all'interno delle aziende indipendentemente da settore o dimensione'...Ben uno su tre (31%) vorrebbe che fosse il datore di lavoro a mettere a disposizione lo psicologo come forma di. Se è necessario un cambio culturale (30%) che aumenti ancora di più ...Nel 2020 E.Bi.Ter.Bo, l’Ente Bilaterale del Terziario della Città Metropolitana di Bologna ha erogato misure di sostegno al reddito straordinario per un importo totale di € 732.909,91, oltre alle sue ...Ripartire, per le aziende, significa trovare soluzioni che facilitino il rientro di tutti: è il welfare aziendale. Scopriamo di cosa si tratta.