Weekend da incorniciare per Aprilia | vince nel BSB e MotoAmerica

(Di lunedì 12 luglio 2021) Seppur senza gare mondiali, quello da poco conclusosi è stato unricco di corse emozionanti per quel che riguarda le serie nazionali, con l'Italia grande protagonista anche e soprattutto ...

Seppur senza gare mondiali, quello da poco conclusosi è stato unricco di corse emozionanti per quel che riguarda le serie nazionali, con l'Italia grande protagonista anche e soprattutto grazie ad Aprilia , che ha ottenuto il successo sia a Knockhill nel ...... prova UCI di classe 1 in scena a Le Mans neldel 10 - 11 luglio. Sabato la Junior ... Dasoprattutto la gestione tattica degli ultimi due giri, dove l'azzurra, dopo essersi fatta ...Il fine settimana appena trascorso è stato ricco di successi per la Casa di Noale, che ha portato alla vittoria sia la RSV4 a Knockhill, sia la RS660 a Laguna Seca ...La società più forte dei problemi legati alla mancanza di spazi piscina: due argenti e tre bronzi davanti a un parterre di eccezione ...