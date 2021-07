Warframe | l' espansione ' La Nuova Guerra' verrà presentata durante il TennoCon 2021

Advertising

PCGamingit : Warframe Tennocon 2021 - Anteprima dell'Espansione e annuncio di nuovi Eventi - - infoitscienza : Warframe: La Nuova Guerra, l’espansione verrà mostrata in anteprima al Tennocon 2021 – Notizia – PS4Videogiochi per… - Eurogamer_it : #Warframe, al TennoCon 2021 verrà mostrata l'espansione 'La Nuova Guerra'. -

Ultime Notizie dalla rete : Warframe espansione

Multiplayer.it

Lo studio di sviluppo e publisher Digital Extremes (DE) invita i giocatori dia essere i testimoni del primo sguardo in assoluto al gameplay della tanto anticipataLa Nuova Guerra e dei suoi contenuti, il quale si terrà durante la diretta TennoLive sabato ...... con le varie trame che si aggiorneranno ad ognidel gioco di carte fisico. Inoltre, con ... Migliori giochi Free to Play e gratis per Xbox:è uno sparatutto GDR in terza ...Digital Extremes ha rivelato il programma della prossima convention online di Warframe, TennoCon 2021, e ha confermato che allo show sarà presente un'"anteprima interattiva" del gioco. TennoCon 2021 s ...Digital Extremes continua a espandere l'universo sci-fi di Warframe e fissa per il TennoCon 2021 il Gameplay Reveal de La Nuova Guerra ...