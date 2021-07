Vietnam | governo lancia una nuova valuta virtuale

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Il primo ministro del, Pham Minh Chinh ha incaricato la banca centrale del paese di sviluppare una “” basata su blockchain entro i prossimi tre anni. Il 15 giugno scorso, Chinh ha pubblicato un piano per lo sviluppo di un “e-government” in un documento statale. Come parte del piano, la State Bank of“ricercherà, svilupperà e piloterà una” entro il 2023. Il documento non ha fornito ulteriori dettagli su come verrà progettata o emessa la. Si tratta di una decisione a sorpresa ...