VIDEO – Migranti, la cattura del veliero nel Canale di Sicilia (Di lunedì 12 luglio 2021) Due presunti scafisti di nazionalità ucraina ed un veliero sequestrato. E' l'esito di una operazione interforze del Canale di Sicilia. Operazione condotta da Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Marina Militare ed Agenzia Frontex. Il reparto Operativo Aeronavale (Roan) della Guardia di Finanza di Palermo rende noti i particolari dell'importante operazione. "Nelle prime ore di sabato 10 luglio, una pattuglia della Polizia di Stato ha sorpreso 32 Migranti sulla spiaggia di contrada Marianelli, in provincia di Siracusa. A poca distanza veniva trovato un piccolo gommone con il quale avevano raggiunto la costa. Evidentemente ...

