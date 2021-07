VIDEO / Il tricolore sul volto e la notte magica di Diletta Leotta con Can Yaman (Di lunedì 12 luglio 2021) La conduttrice catanese festeggia con gli amici e con il fidanzato turco Can Yaman la vittoria dell'Italia all'Europeo Leggi su golssip (Di lunedì 12 luglio 2021) La conduttrice catanese festeggia con gli amici e con il fidanzato turco Canla vittoria dell'Italia all'Europeo

Advertising

Antonio_Tajani : Ci vuole rispetto per il Tricolore. Questa sera portiamolo in alto. Anche contro chi ha commesso questo gesto ignob… - Radio1Rai : 'Siamo campioni d'Europa. Il Tricolore sventola sul tetto d'Europa!' ???????????????????????????? ?? Sul canale YouTube #Rai i go… - angelomangiante : Cori anche per Matteo #Berrettini in un unico tricolore oggi tra tennis e calcio. #ITA - Radio1Sport : RT @Radio1Rai: 'Siamo campioni d'Europa. Il Tricolore sventola sul tetto d'Europa!' ???????????????????????????? ?? Sul canale YouTube #Rai i gol e gli… - Radio1Rai : 'Siamo campioni d'Europa. Il Tricolore sventola sul tetto d'Europa!' ???????????????????????????? ?? Sul canale YouTube #Rai i g… -