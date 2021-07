VIDEO | CLEMENTINO senza freni! Avete visto cosa ha fatto per Italia-Inghilterra? (Di lunedì 12 luglio 2021) Il rapper CLEMENTINO si è scatenato su Instagram nel corso e nel post partita di Italia Inghilterra. Il rapper napoletano ha cantato a squarciagola *Giorgio e San Giorgio" ed è sceso in strada a festeggiare al termine dei calci di rigore. Alla fine ha mantenuto anche una promessa fatta per onorare Lorenzo Insigne. #CLEMENTINO #Italia #insigne #euro2020 Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 luglio 2021) Il rappersi è scatenato su Instagram nel corso e nel post partita di. Il rapper napoletano ha cantato a squarciagola *Giorgio e San Giorgio" ed è sceso in strada a festeggiare al termine dei calci di rigore. Alla fine ha mantenuto anche una promessa fatta per onorare Lorenzo Insigne. ##insigne #euro2020

Advertising

Spazio_Napoli : VIDEO | CLEMENTINO senza freni! Avete visto cosa ha fatto per Italia-Inghilterra? - gilnar76 : VIDEO | CLEMENTINO senza freni! Avete visto cosa ha fatto per Italia-Inghilterra? #Forzanapoli #Napoli… - IICBelgrado : Music For Uncertain Times | Fiorella Mannoia e Clementino ?? - eRLqtOOXACDVGGQ : Clementino - La vita del palo (2011) feat. Dope One // OFFICIAL VIDEO - shadesofamnesia : RT @frankysteers: Clementino che esulta con il cartonato di Jorginho cantando CUNUSC A GIORG CHI GIORG GIORG E SAN GIORGIGN Stasera decedo… -