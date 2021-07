VIDEO | ??La FESTA degli AZZURRI continua in viaggio verso ROMA? (Di lunedì 12 luglio 2021) La Nazionale Italiana Lascia Wembley da campioni d’Europa e La FESTA continua. Gli AZZURRI di Roberto Mancini sono scatenati e La FESTA continuerà per tutti La notte! #italia #euro2020 #AZZURRI #nazionale #wembley #inghilterra L'articolo VIDEO ??La FESTA degli AZZURRI continua in viaggio verso ROMA? proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 12 luglio 2021)Nazionale Italianascia Wembley da campioni d’Europa e. Glidi Roberto Mancini sono scatenati econtinuerà per tuttinotte! #italia #euro2020 ##nazionale #wembley #inghilterra L'articolo??in? proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Vivo_Azzurro : ??Gigio para e scatena la festa a Piazza del Popolo! ???? @gigiodonna1 #RinascimentoAzzurro ?????? #Nazionale #Azzurri… - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? La partenza degli #Azzurri verso #Wembley ???? #ItaliaInghilterra #ITAING #Nazionale #VivoAzzurro - xeleventhmarch : RT @thatssoIaura: PARLA LA GENTE PURTROPPO PARLA NON SA DI CHE COSA PARLA #EURO2020 #ItsComingRome - GVRLALMVGHTY : RT @innamoratae: permission to esultare per la vittoria italiana -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO La Italia campione d'Europa, a Napoli esplode la festa L'Italia sul tetto d'Europa. Napoli festeggia in strada la vittoria della nazionale. Caroselli, fumogeni e bandiere in piazza Borsa, i tifosi stanno invadendo le strade della città. Riccardo ...

Euro 2020, tifosi scatenati sui Navigli: tram bloccati e presi d'assalto scoppiata in tutta Italia la festa per la vittoria della Nazionale contro l'Inghilterra alla finale di Euro 2020. Sui Navigli a Milano i ... Video di Daniele ...

Rugby - Video: La splendida meta di Tomos Williams in Argentina-Galles OnRugby Italia campione d'Europa, a Forlì festa dei tifosi in Piazza della Vittoria. Video Gioia incontenibile di centinaia di giovani tifosi a Forlì dopo la vittoria dell'Italia nella finale degli Europei di calcio 2020 contro l'Inghilterra. Dopo l'ultimo decisivo calcio di rigore parato d ...

VIDEO Italia-Inghilterra 4-3 dcr: la premiazione. Azzurri campioni d’Europa! L'Italia è sul tetto d'Europa, e Giorgio Chiellini alza la Coppa! Si è giocata la finale degli Europei di calcio: alle ore 21.00 è andato in scena il match che vedeva opposte Italia ed Inghilterra, co ...

