Vialli, la dedica di Florenzi: “E’ speciale” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Gianluca Vialli per noi è speciale”. C’è una dedica particolare nella notte del trionfo dell’Italia a Euro 2020. Alessandro Florenzi, dopo la vittoria in finale contro l’Inghilterra, ai microfoni di Sky Sport si sofferma sulla figura di Gianluca Vialli, cardino dello staff del ct Roberto Mancini. “Mi odierà per queste parole ma non mi interessa: è una cosa che devono sapere tutti. Noi abbiamo un esempio che ci dimostra ogni giorno come si deve vivere, ci si deve comportare in qualsiasi ambiente o situazione. È Gianluca Vialli. Per noi è speciale”, dice ... Leggi su funweek (Di lunedì 12 luglio 2021) “Gianlucaper noi è”. C’è unaparticolare nella notte del trionfo dell’Italia a Euro 2020. Alessandro, dopo la vittoria in finale contro l’Inghilterra, ai microfoni di Sky Sport si sofferma sulla figura di Gianluca, cardino dello staff del ct Roberto Mancini. “Mi odierà per queste parole ma non mi interessa: è una cosa che devono sapere tutti. Noi abbiamo un esempio che ci dimostra ogni giorno come si deve vivere, ci si deve comportare in qualsiasi ambiente o situazione. È Gianluca. Per noi è”, dice ...

