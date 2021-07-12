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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2021 ore 19 | 45

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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2021 ore 19:45 (Di lunedì 12 luglio 2021) Viabilità DEL 12 LUGLIO 2021 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN INTERNA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE IN INTERNA CODE PER TRAFFCO INTENSO TRA NOMENTANA E A24 CODE ANCHE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA SULLA Roma-FIUMICINO ALTREO INCIDENTE CODE TRA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA PONTINA, LA CAUSA UN INCIDENTE, CODE TRA POMEZIA SUD E VIA STRAMPELLI, IN ...
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