Via libera per il ripristino della strada Serretelle e per la riqualificazione di piazza Piano di Corte (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha approvato il progetto definitivo della bretella di collegamento con la Tangenziale Est denominato “ripristino funzionale, consolidamento geotecnico e prolungamento della strada privata Serretelle di collegamento del centro commerciale Buonvento alla viabilità esterna”. Il Consorzio San Vito, soggetto attuatore dell’intervento, realizzerà le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione. La Giunta comunale ha anche approvato il progetto “La Corte ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha approvato il progetto definitivobretella di collegamento con la Tangenziale Est denominato “funzionale, consolidamento geotecnico e prolungamentoprivatadi collegamento del centro commerciale Buonvento alla viabilità esterna”. Il Consorzio San Vito, soggetto attuatore dell’intervento, realizzerà le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione. La Giunta comunale ha anche approvato il progetto “La...

Advertising

petergomezblog : Il M5s si cala le braghe e si accontenta di una mini-modifica sulla prescrizione. Via libera alla riforma Cartabia… - bendellavedova : Opposizione #Conte alle riforme della #giustizia cui il CdM ha dato via libera all’unanimità mina pericolosamente i… - fattoquotidiano : CALABRACHE Alla fine, dopo un paio di giorni di riunioni, tormenti e trattative, c’è pure il via libera dei 5 Stel… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Turismo: Giunta, via libera definitivo ai condhotel in Fvg Bini, ok anche requisiti… - anteprima24 : ** Via libera per il ripristino della strada Serretelle e per la riqualificazione di piazza Piano di Corte **… -