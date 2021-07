Vi racconto tutto sulla festa di Bari (Di lunedì 12 luglio 2021) “Venite alla mia due giorni barese per pragmatici. E viva Enrico Letta il rosso”, parola di un “liberista aperturista”. Intervista di Carmelo Caruso a Nicola Porro per il Foglio del 12 luglio 2021. Ti sei fatto un sito, anzi, “un giornale” che porta il tuo nome “nicolaporro.it” e adesso ti vuoi fare pure un festival chiamato La Ripartenza, due giorni a Bari (17 e 18 luglio). Amministratori delegati, impresa, un ministro (Giancarlo Giorgetti) la presidente del Senato come ospiti. Insomma, ma perché non ti candidi? “Perché non potrei fare neppure il capolista di una lista chiamata Porro”. E se te lo chiedesse Giorgia Meloni come ha fatto con il tuo amico Vittorio ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 12 luglio 2021) “Venite alla mia due giorni barese per pragmatici. E viva Enrico Letta il rosso”, parola di un “liberista aperturista”. Intervista di Carmelo Caruso a Nicola Porro per il Foglio del 12 luglio 2021. Ti sei fatto un sito, anzi, “un giornale” che porta il tuo nome “nicolaporro.it” e adesso ti vuoi fare pure un festival chiamato La Ripartenza, due giorni a(17 e 18 luglio). Amministratori delegati, impresa, un ministro (Giancarlo Giorgetti) la presidente del Senato come ospiti. Insomma, ma perché non ti candidi? “Perché non potrei fare neppure il capolista di una lista chiamata Porro”. E se te lo chiedesse Giorgia Meloni come ha fatto con il tuo amico Vittorio ...

Luckyluciano971 : RT @MarcoDiMaro: Ieri il racconto tutto italiano dei tifosi inglesi 'sportivi' è crollato. -Si scontrano tra di loro, devatando strade, pr… - sissiisissi2 : RT @La7tv: Dal gavettone di ghiaccio a Belotti, agli 'stivali' di Acerbi... tutto quello che non avete ancora visto sulla vittoria azzurra… - La7tv : Dal gavettone di ghiaccio a Belotti, agli 'stivali' di Acerbi... tutto quello che non avete ancora visto sulla vitt… - divanomat : @FredMosby_ quella foto fa tanto male, si capiva tutto (e il racconto lo fa capire ancora di più) ?? - ellebik : RT @pimpi67: L'uccisione di Nizar Banat e tutto quello che ha provocato: proteste e repressione brutale dell'Autorità palestinese (e non è… -