"Vergogna, sono disgustato". Sossio Aruta, momento sempre più complicato: "Che cattiveria…" (Di lunedì 12 luglio 2021) Furia incontrollata da parte dell'ex 'Uomini e Donne' Sossio Aruta, che ha dunque letteralmente perso le staffe dopo quello che gli è stato detto. Non ci è passato sopra stavolta e attraverso il suo profilo Instagram ha voluto farsi sentire con forza e veemenza, nella speranza che non debba più tornare su un argomento decisamente delicato. L'attacco del partner di Ursula Bennardo è stato frontale e diretto nei confronti di coloro che hanno puntato il dito contro di lui nei giorni scorsi. Recentemente aveva lanciato un allarme: "sono incappato in uno di quei periodi particolari, dove le notizie negative arrivano tutte insieme, così come ...

