Venezia, Zanetti: “Pronti per l’impresa, obiettivo salvezza in Serie A” (Di lunedì 12 luglio 2021) Tutto pronto per (ri)partire. Il Venezia di Paolo Zanetti vuole farsi trovare pronto per il ritorno in Serie A dopo anni i purgatorio ed oblio. Il tecnico ha presentato la nuova stagione degli arancioneroverdi in conferenza stampa toccando diversi, ed interessanti, punti focali. Venezia, Zanetti: “Schnegg è un giocatore che può fare molto bene con noi” Ecco le parole di Paolo Zanetti, tecnico del Venezia che, dopo la promozione in Serie A, ha deciso di legarsi ai colori della città rimanendo in Veneto: “E’ stata una vacanza fra le più lunghe che mi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Tutto pronto per (ri)partire. Ildi Paolovuole farsi trovare pronto per il ritorno inA dopo anni i purgatorio ed oblio. Il tecnico ha presentato la nuova stagione degli arancioneroverdi in conferenza stampa toccando diversi, ed interessanti, punti focali.: “Schnegg è un giocatore che può fare molto bene con noi” Ecco le parole di Paolo, tecnico delche, dopo la promozione inA, ha deciso di legarsi ai colori della città rimanendo in Veneto: “E’ stata una vacanza fra le più lunghe che mi ...

