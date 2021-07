Venerato: "Mario Rui-Galatasaray pista complicata, Tutino vicino al Parma, Insigne..." (Di lunedì 12 luglio 2021) Ciro Venerato è intervenuto durante il programma RadioGoal su RadioKissKiss Napoli, per parlare del mercato del Napoli. "Mario Rui? Non vuole andare via da Napoli, inoltre la società è disposta a lasciarlo partire con un prestito con obbligo o cessione a titolo definitivo, non un diritto di riscatto. Mario Rui per andare al Galatasaray vuole uno stipendio più alto, chiede 3 milioni netti per 5 anni, rispetto ai 2.3 di adesso". “Tutino? Il Napoli intende darlo al Parma, Tutino è contento della destinazione. Oggi il procuratore dovrebbe andare a discutere le cifre del ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 luglio 2021) Ciroè intervenuto durante il programma RadioGoal su RadioKissKiss Napoli, per parlare del mercato del Napoli. "Rui? Non vuole andare via da Napoli, inoltre la società è disposta a lasciarlo partire con un prestito con obbligo o cessione a titolo definitivo, non un diritto di riscatto.Rui per andare alvuole uno stipendio più alto, chiede 3 milioni netti per 5 anni, rispetto ai 2.3 di adesso". “? Il Napoli intende darlo alè contento della destinazione. Oggi il procuratore dovrebbe andare a discutere le cifre del ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - valentin10 : Venerato : “Problemi per la cessione di Mario Rui, ecco cosa mi risulta sul Manchester United e Di Lorenzo” - gilnar76 : Venerato: 'Problemi per la cessione di Mario Rui, ecco cosa mi risulta sul Manchester United e Di Lorenzo'… - Spazio_Napoli : Venerato: 'Problemi per la cessione di Mario Rui, ecco cosa mi risulta sul Manchester United e Di Lorenzo' - MattBest__ : Certo, aumento di stipendio a Mario Rui. Bravo Venerato tu sì che non inventi mai notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Venerato Mario Napoli - Emerson Palmieri, l'affare potrebbe essere in discesa: la situazione Ecco le parole di Venerato a proposito della questione: 'Il Napoli vuole un terzino sinistro e ... Con la cessione di Mario Rui al Galatasary le casse del Napoli si riempiranno, ma per la fumata bianca ...

Spalletti intensifica i contatti con Emerson Palmieri, la strategia del club azzurro Come riportato da Ciro Venerato ai microfoni di Radio Goal, il Napoli ha già pianificato la ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Mario Rui fa i capricci, si complica la cessione al ...

Venerato: 'Mario Rui più lontano dal Galatasaray: ecco quanto ha chiesto ai turchi' AreaNapoli.it Mario Rui, non c’è solo il Galatasaray: possibile derby di Istanbul Hysaj ha già salutato l'ombra del Vesuvio e anche Mario Rui potrebbe salutare. Spalletti vuole Emerson Palmieri e Mario Rui non sembra nei radar dell'ex tecnico dell'Inter. Derby di Istanbul in vista ...

Emerson al Napoli, affondo finale ma prima bisogna cedere Mario Rui Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati Tutto su Emerson Palmieri, il terzino del Chelsea e della nazionale di Mancini è il primo nella lista, Spalletti mo ...

Ecco le parole dia proposito della questione: 'Il Napoli vuole un terzino sinistro e ... Con la cessione diRui al Galatasary le casse del Napoli si riempiranno, ma per la fumata bianca ...Come riportato da Ciroai microfoni di Radio Goal, il Napoli ha già pianificato la ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIRui fa i capricci, si complica la cessione al ...Hysaj ha già salutato l'ombra del Vesuvio e anche Mario Rui potrebbe salutare. Spalletti vuole Emerson Palmieri e Mario Rui non sembra nei radar dell'ex tecnico dell'Inter. Derby di Istanbul in vista ...Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati Tutto su Emerson Palmieri, il terzino del Chelsea e della nazionale di Mancini è il primo nella lista, Spalletti mo ...