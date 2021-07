Variante Delta, zona gialla si allontana. Ma Crisanti: "Vicina a resistere ai vaccini" (Di lunedì 12 luglio 2021) "La Variante Delta , purtroppo, è a un passo dal diventare resistente ai vaccini e quindi meno si trasmette e meglio è". Andrea Crisanti , direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) "La, purtroppo, è a un passo dal diventare resistente aie quindi meno si trasmette e meglio è". Andrea, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università ...

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - fattoquotidiano : A Londra è saltata ogni regola: tifosi ubriachi e senza le mascherine [di @lVendemiale] - repubblica : ?? Covid, vertice per fermare la variante Delta: zone bianche in bilico - UsuelliMichele : Martedì scorso in Consiglio regionale della Lombardia ho presentato una mozione sulle strategie di contenimento del… - giovannibressa3 : Vice ministro Sileri . Tra 10/15 giorni bum di contagi da variante Delta ?? causa norme violate nelle piazze per fes… -