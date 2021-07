Variante Delta, Macron: "Forte ripresa epidemia. Obbligo vaccino per sanitari" (Di lunedì 12 luglio 2021) Attualmente presente in oltre 104 Paesi, la Variante Delta del Coronavirus continua a preoccupare e presto, ha avvertito il direttore generale dell' Oms , Tedros Adhanom, diventerà "dominante a ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Attualmente presente in oltre 104 Paesi, ladel Coronavirus continua a preoccupare e presto, ha avvertito il direttore generale dell' Oms , Tedros Adhanom, diventerà "dominante a ...

Advertising

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - AlbertoBagnai : Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito… - fattoquotidiano : A Londra è saltata ogni regola: tifosi ubriachi e senza le mascherine [di @lVendemiale] - Nat_Casatelli : RT @GiovaQuez: Macron annuncia un pacchetto di misure per contrastare il crescere dei contagi dovuti alla diffusione della variante delta.… - wastetires : RT @07Emmedi: il ministro della sanità inglese classifica la variante 'delta' come semplice influenza e quindi vuole togliere i lockdown in… -