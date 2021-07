Variante Delta: le quattro regioni a rischio zona gialla (Di lunedì 12 luglio 2021) Ci sono quattro regioni che rischiano la zona gialla: Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia. Sono i primi effetti della Variante Delta che si sta espandendo in tutta Europa e anche in Italia, con i contagi che iniziano la loro risalita, e il cui impatto nel Paese ora è al 30% e viaggia verso il 70%, un dato che dovrebbe essere raggiunto nel mese di agosto o addirittura alla fine di luglio. Secondo i calcoli basati sugli attuali parametri sono quindi quattro i territori che nel giro di due settimane si ritroveranno ad avere un’incidenza di 50 casi di contagio da Coronavirus ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) Ci sonoche rischiano la: Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia. Sono i primi effetti dellache si sta espandendo in tutta Europa e anche in Italia, con i contagi che iniziano la loro risalita, e il cui impatto nel Paese ora è al 30% e viaggia verso il 70%, un dato che dovrebbe essere raggiunto nel mese di agosto o addirittura alla fine di luglio. Secondo i calcoli basati sugli attuali parametri sono quindii territori che nel giro di due settimane si ritroveranno ad avere un’incidenza di 50 casi di contagio da Coronavirus ...

