Valentina Vezzali esalta l'impresa dell'Italia: «Non è stato un sogno» (Di lunedì 12 luglio 2021) Valentina Vezzali, sottosegretaria alla Sport, ha celebrato la vittoria conquistata dall'Italia a Euro 2020 contro l'Inghilterra. Le sue dichiarazioni su Twitter. «Non è stato un sogno. Ancora una volta lo sport si è dimostrato una straordinaria locomotiva emotiva del Paese. Ed è solo l'inizio: ci aspettano i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo. Ma ora prepariamoci a vivere questa giornata dell'orgoglio azzurro. Grazie ragazzi!».

