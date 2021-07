Valentina Ferragni è ancora in festa: tricolore e stacco di coscia in bella vista (Di lunedì 12 luglio 2021) Valentina Ferragni è ancora in festa per la vittoria degli Azzurri agli Europei: avvolta nel tricolore mostra uno stacco di coscia davvero pazzesco. Niente di più pazzesco della vittoria degli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 12 luglio 2021)inper la vittoria degli Azzurri agli Europei: avvolta nelmostra unodidavvero pazzesco. Niente di più pazzesco della vittoria degli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

bottinochiara_ : Valentina Ferragni sei una dea - lillydessi : I sandali bianchi di Valentina Ferragni sono il must have da indossare per tutte le sere d'estate -… - Valentina_carl : RT @leoseiincanto: inglesi dovete vergognarvi per aver fatto piangere Leone Lucia Ferragni. #Euro2020Final #ItaliaInghilterra - megumishibasaki : RT @vogue_italia: Vi portiamo nell'appartamento milanese di Valentina Ferragni ?? - frajamalvaja : Tutte le volte che valentina ferragni viene a genova spero di riuscire a beccarla e puntualmente non la vedo per un… -