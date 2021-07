Usa | Fda | con vaccino Johnson&Johnson aumenta il rischio di una rarissima paralisi

(Di lunedì 12 luglio 2021) La Food and Drug Administration (Fda) intende allertare sui possibili rischi neurologici legati alJohnson & Johnson . Lo riporta il New York Times, secondo il quale la somministrazione del...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Usa Fda

La Food and Drug Administration () intende allertare sui possibili rischi neurologici legati al vaccino Johnson & Johnson . Lo riporta il New York Times, secondo il quale la somministrazione del siero J&J contro il Covid farebbe ...Nel mirino rapporti tra Biogen e lastessa prima del via libera al farmaco (il primo in assoluto a essere autorizzato dall'agenziaper rallentare il declino cognitivo nelle persone che vivono ...La Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia Usa preposta alla sicurezza dei farmaci, intende allegare l'avvertimento ai vaccinandi ...Gran parte delle persone si sono riprese, ma è stato registrato anche una morte. La Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia Usa preposta alla sicurezza dei farmaci, intende allegare ...