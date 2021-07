Usa: Fda, con vaccino Johnson&Johnson aumenta il rischio di una rarissima paralisi (Di lunedì 12 luglio 2021) La Food and Drug Administration (Fda) intende allertare sui possibili rischi neurologici legati al vaccino Johnson & Johnson . Lo riporta il New York Times, secondo il quale la somministrazione del ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 12 luglio 2021) La Food and Drug Administration (Fda) intende allertare sui possibili rischi neurologici legati alJohnson & Johnson . Lo riporta il New York Times, secondo il quale la somministrazione del ...

