Uomini e Donne, riecco Riccardo Guarnieri dopo mesi: il dettaglio spiazza i fan – FOTO (Di lunedì 12 luglio 2021) mesi di assenza dai social, il rientro è in pieno stile e con una FOTO che ha stupito i fan per un particolare che non è sfuggito Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Guarnieri (@Riccardo Guarnieri) Riccardo Guarnieri non postava una FOTO su Instagram da ben 4 mesi, ma soltanto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 luglio 2021)di assenza dai social, il rientro è in pieno stile e con unache ha stupito i fan per un particolare che non è sfuggito Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@non postava unasu Instagram da ben 4, ma soltanto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - iswearillstay : RT @chiellini: I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto voi Ci av… - Albertine2412 : RT @chiellini: I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto voi Ci av… -