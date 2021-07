Uomini e Donne: Alessio ha tradito Samantha? Beccato con un’altra (FOTO) (Di lunedì 12 luglio 2021) La coppia di Uomini e Donne, formata da Samantha Curcio e Alessio Cennicola, sembra attraversare un forte periodo di crisi; nelle ultime ore, inoltre, starebbero circolando le FOTO del ragazzo insieme ad una donna mora: ha tradito la sua fidanzata? Scopriamo tutti i dettagli in merito e le dichiarazioni della ex tronista. Leggi anche: Uomini e Donne torna in tv... Leggi su donnapop (Di lunedì 12 luglio 2021) La coppia di, formata daCurcio eCennicola, sembra attraversare un forte periodo di crisi; nelle ultime ore, inoltre, starebbero circolando ledel ragazzo insieme ad una donna mora: hala sua fidanzata? Scopriamo tutti i dettagli in merito e le dichiarazioni della ex tronista. Leggi anche:torna in tv...

Advertising

chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - _marcekz : RT @chiellini: I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto voi Ci av… - _SpaceJay___ : Gli uomini: 'È risaputo che noi uomini siamo meno emotivi e più razionali quindi più portati a governare e ad esser… -