Un’oriunda alla corte di Avram | la Jomi ingaggia Valentina Martinez Bizzotto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – E’ stata avversaria dellanel corso dell’ultima stagione, sia in campionato che in Coppa Italia e poi nei play off scudetto, e le sue prestazioni non sono mai passate inosservate. 23 anni, da due anni in Italia, l’italo argentinaè un nuovo rinforzo dellaSalerno, l’ennesimo innesto giovane in un roster che, come più volte precisato ddirigenza del team Campione d’Italia, sta progressivamente cambiando pelle rispetto alle ultime stagioni. Pivot dalle potenzialità in gran parte ancora da esplorare, giocatore con ...