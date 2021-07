Un’estate italiana | colonna sonora delle nostri notti magiche dal 1990

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 12 luglio 2021) 12 luglio 2021: siamo davvero campioni d’Europa, dopo 53 anni. Così ci siamo svegliati stamattina, dopo aver dormito quasi niente. E così ci sentiremo ancora per un bel po’: il calcio non dimentica, lo sa perfino chi lo segue poco, come me. Ci sentiamo sul podio del continente. Sensazione esplosa a maggio con la vittoria dell’Italia all’Eurovision (arrivata questa dopo 31 anni) e che ora continua a dilagare, crescere e commuoverci in un’idea di autoaffermazione che non vivevamo da troppo. Il web parla coi suoi meme, vero tormentone della nostra epoca: Elisabetta Seconda e Matterella Primo; Damiano dei Måneskin e quell’incredibile somiglianza con la coppa degli europei; la foto di William, ...