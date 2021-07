Una Vita, anticipazioni spagnole: il segreto di Laura (Di lunedì 12 luglio 2021) Laura Alonso ha fatto di recente il suo scoppiettante ingresso ad Una Vita e ha già attirato l'attenzione del pubblico della soap opera di Canale 5 che si sta chiedendo quali siano le sue reali intenzioni e cosa voglia da Felipe e Genoveva. La giovane e intraprendente domestica, infatti, ha iniziato a spiare con molto interesse i suoi nuovi padroni ascoltando conversazioni private e facendo anche molte domande in soffitta alle altre cameriere circa i rapporti tra Marcia e Santiago e il legame tra la brasiliana e l'Alvarez Hermoso, un atteggiamento che non è sfuggito a Fabiana che ha esternato a Casilda la propria diffidenza sulla ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 12 luglio 2021)Alonso ha fatto di recente il suo scoppiettante ingresso ad Unae ha già attirato l'attenzione del pubblico della soap opera di Canale 5 che si sta chiedendo quali siano le sue reali intenzioni e cosa voglia da Felipe e Genoveva. La giovane e intraprendente domestica, infatti, ha iniziato a spiare con molto interesse i suoi nuovi padroni ascoltando conversazioni private e facendo anche molte domande in soffitta alle altre cameriere circa i rapporti tra Marcia e Santiago e il legame tra la brasiliana e l'Alvarez Hermoso, un atteggiamento che non è sfuggito a Fabiana che ha esternato a Casilda la propria diffidenza sulla ...

