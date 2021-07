Una vita, anticipazioni 12 luglio: Laura fa una scoperta sconvolgente (Di lunedì 12 luglio 2021) Laura sembrerà determinata a scoprire qualcosa di interessante su Genoveva e Felipe e come rivelano le anticipazioni Una vita relative alla puntata di oggi 12 luglio, spierà una loro conversazione e scoprirà che i due stanno mentendo a tutti i vicini sui tempi della gravidanza. Nel frattempo, Santiago si recherà dalla Salmeron e le punterà un coltello contro. I due, avranno una colluttazione che verrà interrotta provvidenzialmente da Laura. Subito dopo, l'uomo deciderà di lasciare per sempre Acacias e darà a Cesareo la medaglietta di Marcia affinché gliela restituisca. Una vita, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 12 luglio 2021)sembrerà determinata a scoprire qualcosa di interessante su Genoveva e Felipe e come rivelano leUnarelative alla puntata di oggi 12, spierà una loro conversazione e scoprirà che i due stanno mentendo a tutti i vicini sui tempi della gravidanza. Nel frattempo, Santiago si recherà dalla Salmeron e le punterà un coltello contro. I due, avranno una colluttazione che verrà interrotta provvidenzialmente da. Subito dopo, l'uomo deciderà di lasciare per sempre Acacias e darà a Cesareo la medaglietta di Marcia affinché gliela restituisca. Una, ...

Advertising

matteosalvinimi : Punire ogni tipo di violenza e discriminazione contro gay, lesbiche e trans, garantire il diritto ad un amore e una… - thetrueshade : CAMPIONI D’EUROPAAA ?????? Scusate sono juventino era da una vita che aspettavo di poterlo dire ?? Alzala Giorgione!!!… - Giorgiolaporta : Vedo giovani che non hanno lavorato neanche un giorno nella vita che guadagnano di più di nonni che si sono spaccat… - federicofubini : #BorisJohnson voleva #EURO2020 per la sua narrazione di 'resurgent Britain', post-Brexit. A parte che è una cosa da… - xspidermommy : RT @GIOWLOU: E IN OGNI STADIO C'È UNA STORIA IL TIMORE L'AMORE LA FINE DI UNA VITA, IL PRINCIPIO DI ALTRE MILLE E DI UNA VOCE UN CORO CHE S… -