UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni ufficiali di martedì 13 luglio 2021 (Di lunedì 12 luglio 2021) Trame ufficiali dell’episodio numero 5.737 di UPAS, in onda su Rai 3 martedì 13 luglio 2021 alle ore 20:45 Marina (Nina Soldano), sempre più risoluta nel lavoro, proverà a offrire un po’ di conforto a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma la cosa potrebbe avere delle conseguenze inaspettate. Mentre Ornella (Marina Giulia Cavalli) cerca un modo per aiutare Filippo a recuperare la memoria, Ferri disapprova quel procedere per tentativi. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altre anticipazioni e curiosità relative ad Un POSTO al ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Tramedell’episodio numero 5.737 di UPAS, in onda su Rai 313alle ore 20:45 Marina (Nina Soldano), sempre più risoluta nel lavoro, proverà a offrire un po’ di conforto a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma la cosa potrebbe avere delle conseguenze inaspettate. Mentre Ornella (Marina Giulia Cavalli) cerca un modo per aiutare Filippo a recuperare la memoria, Ferri disapprova quel procedere per tentativi. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altree curiosità relative ad Unal ...

Advertising

Luipez4 : @Pe_Es_ Dopo il sole, prende qualcos'altro in quel posto? - hotarutomoe2020 : @GiusCandela Ed entrambe vengono da Un Posto al Sole ?? - AndreD81 : RT @FirstCislLig: Ripresa economica e ruolo delle Bcc, Il Sole 24 Ore rilancia la centralità del tema posto da First Cisl - Susy56069011 : RT @prelemi56: è uscito sole! @pierpaolopretel non vediamo l’ora di provarlo…intanto prendiamoci il primo posto con #soleparfum #prelemi ht… - iarollercoaster : ieri a quest'ora ero in preda all'ansia e adesso posto video di barella con gli occhiali da sole a palazzo chigi -