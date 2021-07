UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni ufficiali di lunedì 12 luglio 2021 (Di lunedì 12 luglio 2021) Trame ufficiali dell’episodio numero 5.736 di UPAS, in onda su Rai 3 lunedì 12 luglio 2021 alle ore 20:45 Il tentativo di Serena (Miriam Candurro) di sbloccare la memoria di Filippo (Michelangelo Tommaso) non sembra sortire l’effetto desiderato. Si avvicina il giorno della laurea per Rossella (Giorgia Gianetiempo): lei è decisa a non festeggiare il lieto evento, ma qualcun altro non la pensa alla stessa maniera. Bianca (Sofia Piccirillo) chiede scusa al cuginetto per averlo preso in giro ma Jimmy (Gennaro De Simone) continua a essere sempre più inquieto. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Tramedell’episodio numero 5.736 di UPAS, in onda su Rai 312alle ore 20:45 Il tentativo di Serena (Miriam Candurro) di sbloccare la memoria di Filippo (Michelangelo Tommaso) non sembra sortire l’effetto desiderato. Si avvicina il giorno della laurea per Rossella (Giorgia Gianetiempo): lei è decisa a non festeggiare il lieto evento, ma qualcun altro non la pensa alla stessa maniera. Bianca (Sofia Piccirillo) chiede scusa al cuginetto per averlo preso in giro ma Jimmy (Gennaro De Simone) continua a essere sempre più inquieto. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare ...

