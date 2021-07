Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 12 luglio: Serena angosciata per Filippo (Di lunedì 12 luglio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 12 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Serena riporta a casa Filippo, che dopo l’operazione subita ha perso la memoria. Sartori scopre per caso di avere una figlia, Irene: questo lo manda in crisi. Il tentativo di Serena di sbloccare la memoria di Filippo non sembra sortire l’effetto desiderato. Serena, infatti, riporta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 luglio 2021)“Unal”, puntata del 122021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40?riporta a casa, che dopo l’operazione subita ha perso la memoria. Sartori scopre per caso di avere una figlia, Irene: questo lo manda in crisi. Il tentativo didi sbloccare la memoria dinon sembra sortire l’effetto desiderato., infatti, riporta Articolo completo: dal blog SoloDonna

