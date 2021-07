Un posto al sole, anticipazioni 13 luglio: Marina vicina a Roberto (Di lunedì 12 luglio 2021) Marina e Roberto hanno vissuto un grande amore che li ha portati a prendersi e a lasciarsi più volte e a mantenere un rapporto importante fatto d'affetto reciproco. Proprio per questo motivo, la Giordano, come rivelano le anticipazioni Un posto al sole inerenti la puntata in onda domani 13 luglio, starà vicina a Roberto per dargli conforto in un momento difficile per lui a causa dei problemi di salute di Filippo, ma ciò potrebbe avere delle conseguenze inaspettate. Nel frattempo, Ornella cercherà un modo per riuscire a far recuperare la memoria a ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 luglio 2021)hanno vissuto un grande amore che li ha portati a prendersi e a lasciarsi più volte e a mantenere un rapporto importante fatto d'affetto reciproco. Proprio per questo motivo, la Giordano, come rivelano leUnalinerenti la puntata in onda domani 13, staràper dargli conforto in un momento difficile per lui a causa dei problemi di salute di Filippo, ma ciò potrebbe avere delle conseguenze inaspettate. Nel frattempo, Ornella cercherà un modo per riuscire a far recuperare la memoria a ...

Advertising

eg0eccentrica : mio fratello prende sempre il posto in cui non batte il sole in macchina Dio cane io mi sto arrostendo - MontiFrancy82 : @UPAS_Rai : LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 12 AL 16 LUGLIO - Stefycr7 : RT @prelemi56: è uscito sole! @pierpaolopretel non vediamo l’ora di provarlo…intanto prendiamoci il primo posto con #soleparfum #prelemi ht… - zazoomblog : Un Posto al Sole Anticipazioni 13 luglio 2021: Tra Marina e Roberto è di nuovo passione? - #Posto #Anticipazioni… - Anto15820476 : RT @prelemi56: è uscito sole! @pierpaolopretel non vediamo l’ora di provarlo…intanto prendiamoci il primo posto con #soleparfum #prelemi ht… -