Un altro ex Castelnuovo protagonista nel beach soccer

(Di lunedì 12 luglio 2021) di simone pierotti Mancano il mare e la sabbia madi Garfagnana ha molto in comune con il. Tutti ricordano Gabriele Gori, il funambolico attaccante che, negli anni passati, si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : altro Castelnuovo

RomaToday

Così è nato il rapporto con il, dove ha esordito in Eccellenza. Adesso, il calciatore è stato ingaggiato dal Cagliari Beach Soccer, squadra impegnata nel campionato di Serie A. Una nuova ...... entrambi a Lazise : uno, fortemente inquinato, presso la foce del torrente Bosca , l''... a Bardolino , presso la foce del Rio Dugale dei Ronchi adel Garda e presso la foce del ...È Luca Evangelisti il nuovo direttore sportivo del Castelnuovo Vomano. L'ex Ternana prende il posto di Claudio Cicchi.Il racconto della scena post punk a cavallo tra anni Settanta e Ottanta, quando sulla scia di Joy Division, Pop Grop e altri gruppi, in Italia centinaia di band uscirono dalla sala prove per arricchir ...