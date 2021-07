Ultime Notizie Serie A: l’Italia pronta alla festa a Roma, Mattarella riceve la squadra (Di lunedì 12 luglio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 18.30 Zenga: «Pickford ha parato due rigori, ma nessuno se ne ricorderà» – Il pensiero dell’ex portiere della Nazionale italiana. Le parole Ore 18.00 Mattarella: «Vinto con un grandissimo gioco» – Le parole del Presidente della Repubblica. Le dichiarazioni Ore 17.30 Gravina: «Questa Nazionale è una grande bellezza» – Le parole del Presidente della FIGC. Le dichiarazioni Ore 17.00 Rio Ferdinand: «Razzisti? Codardi e ratti ignoranti» – La presa di posizione dell’ex ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dRedazione di Calcio News 24 Ore 18.30 Zenga: «Pickford ha parato due rigori, ma nessuno se ne ricorderà» – Il pensiero dell’ex portiere della Nazionale italiana. Le parole Ore 18.00: «Vinto con un grandissimo gioco» – Le parole del Presidente della Repubblica. Le dichiarazioni Ore 17.30 Gravina: «Questa Nazionale è una grande bellezza» – Le parole del Presidente della FIGC. Le dichiarazioni Ore 17.00 Rio Ferdinand: «Razzisti? Codardi e ratti ignoranti» – La presa di posizione dell’ex ...

