UFFICIALE De Paul è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid | il comunicato

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’Atleticoha ufficializzato l’arrivo di Rodrigo Dedall’Udinese Attraverso un, l’Atleticoha annunciato l’acquisto dall’Udinese di Rodrigo De. «L’Atlético deha raggiunto un accordo con l’Udinese per il trasferimento di Rodrigo de. Il, nato a Sarandí (Argentina, 24 maggio 1994), firma per le prossime cinque stagioni». ¡#BienvenidoDe! ¡@rodrideya es rojiblanco! https://t.co/bnzmrjQXsy pic.twitter.com/0T0edjUdl4 — CAMPEONES ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : #AtleticoMadrid, UFFICIALE: ecco il colpo Rodrigo #DePaul (FOTO) - Ilovepalermocalcio - gianpi36590925 : RT @UEFAcom_it: UFFICIALE - De Paul è un nuovo giocatore dell'Atlético Madrid ???? #UCL - BandieraInter : #DePaul lascia l'#Udinese: ufficiale il trasferimento all'#AtleticoMadrid. #calciomercato - CalcioNapoli24 : - sportli26181512 : Calciomercato Udinese, ufficiale: De Paul all'Atletico Madrid: Il club friulano saluta l'argentino: 'Capitano di ta… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Paul

Arlo Parks presenta il videodel singolo Too Good , ultimo estratto dall'acclamato album di debutto 'Collapsed In Sunbeams '. La canzone, scritta da Parks e prodotta daEpworth (Adele, Florence Welch, Jorja Smith), ...... è tempo di statistiche, premi e riconoscimenti individuali, come la Top 11stilata dalla ...mediana di centrocampo è infatti formata nella Top 11 Uefa degli Europei 2020 dal francese...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Giovedì 1 luglio ha preso ufficialmente il via la sessione estiva di calciomercato, che si concluderà martedì 31 agosto. Nel ...Adesso è ufficiale: dopo cinque stagioni all’Udinese, Rodrigo De Paul lascia la Serie A e si trasferisce all’Atletico Madrid. Il centrocampista argentino, fresco vincitore della Copa America, ha firma ...