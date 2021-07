Uccide il marito in casa | chiama i carabinieri e confessa il movente dell’omicidio | dramma nell’Alessandrino

(Di lunedì 12 luglio 2021) Omicidio a Borghetto di Borbera, in provincia di Alessandria, dove una donna risulta accusata di aver ucciso ilall’interno della loro abitazione. Il delitto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, e nel luogo teatro dell’accaduto, al momento dell’uccisione dell’uomo, si sarebbe trovato anche il figlio della coppia. Ai, la donna avrebbe reso piena confessione parlando anche delilinLe indagini deisono ancora in corso, riporta l’Ansa, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Uccide marito

Un donna di 60 anni ha ucciso il, di 64 anni, nella casa in cui abitavano a Borghetto di Borbera, un piccolo paese delle valli alessandrine. Il delitto è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica. Sulla vicenda indagano i ...Alessandria, omicidio in un'abitazione: 60enne seda e strangola ilOmicidio nella serata di ieri a Borghetto Borbera, piccolo comune di circa 2mila abitanti in provincia di Alessandria . La ...Omicidio a Borghetto di Borbera, in provincia di Alessandria, dove una donna risulta accusata di aver ucciso il marito all’interno della loro abitazione. Il delitto sarebbe avvenuto nel primo pomerigg ...Omicidio ad Alessandria con una che uccide il marito e chiama i carabinieri per denunciare quanto compiuto: la vicenda.