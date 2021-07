Tutino, il Parma tenta il sorpasso alla Salernitana (Di martedì 13 luglio 2021) La scorsa stagione per Gennaro Tutino, è stata una delle più prolifiche. L’attaccante originario proprio di Napoli, ha realizzato 13 reti e 6 assist con la maglia della Salernitana. L’attaccante campano è stato uno dei protagonisti per riportare i granata in Serie A, dopo quasi 22 anni. Il classe 96? è di proprietà del Napoli L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 13 luglio 2021) La scorsa stagione per Gennaro, è stata una delle più prolifiche. L’attaccante originario proprio di Napoli, ha realizzato 13 reti e 6 assist con la maglia della. L’attaccante campano è stato uno dei protagonisti per riportare i granata in Serie A, dopo quasi 22 anni. Il classe 96? è di proprietà del Napoli L'articolo

