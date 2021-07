Tumore al seno, via alla Carovana della Prevenzione promossa da Komen Italia e ASPI (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Ha preso il via da Tor Bella Monaca, a Roma, la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, promossa quest’anno da Autostrade per l’Italia (ASPI) e in collaborazione con la Città Metropolitana e con il patrocinio del Municipio VI. Il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile approderà nei prossimi mesi in quattro città Italiane – oltre alla Capitale, saranno interessate Firenze, Napoli e Genova – con l’obiettivo di proporre opportunità di Prevenzione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Ha preso il via da Tor Bella Monaca, a Roma, ladiquest’anno da Autostrade per l’) e in collaborazione con la Città Metropolitana e con il patrocinio del Municipio VI. Il Programma Nazionale Itinerante di PromozioneSalute Femminile approderà nei prossimi mesi in quattro cittàne – oltreCapitale, saranno interessate Firenze, Napoli e Genova – con l’obiettivo di proporre opportunità di...

